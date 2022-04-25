مصرع وإصابة 5 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

كشفت معاينة حريق شقة في دار السلام، أن الحريق ناتج عن تسرب غاز داخل شقة سكنية بالطابق الرابع لعقار مكون من 5 طوابق.

ونتج عن الحريق وفاة شخص يدعى "أحمد. ن" 26 سنة من محافظة أسيوط، وإصابة 4 آخرين بحروق متفرقة وهم "علي. ن"24 سنة و"نبيه. ا" 24 سنة، و"أحمد. ع" 26 سنة، و"إبراهيم. م" 25 سنة، وجميعهم من محافظة أسيوط، ومصابين بحروق من الدرجة الثانية ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

وكان شخص لقى مصرعه وأصيب 4 آخرين إثر انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية في منطقة دار السلام.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.