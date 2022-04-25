50 ضابطًا ينقذون رواد حديقة الأورمان من جحيم النيران في "شم النسيم" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

50 ضابطًا، 7سيارات إطفاء جابهوا نيران مخلفات أشجار حديقة الأورمان بالجيزة تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، اليوم الاثنين.

لأكثر من 60 دقيقة، تصدى رجال الإطفاء للنيران التي كانت تنتقل بين أشجار النخيل شاهقة الارتفاع بفعل نشاط الرياح وسط تصاعد كثيف للأدخنة.

المعاينة الأولية تحت إشراف اللواء هشام الطماوي مساعد فرقة الغرب بينت أن شخصًا ألقى عقب سيجارة على كمية مخلفات كان يفترض التخلص منها لتمتد النيران للنخيل دون إصابات.

أظهرت مجموعة صور التقطت جهود رجال الحماية المدنية بخطة انتشار سريع عملت على تقليل حجم الخسائر ومنع خطر امتداد النيران إلى المناطق المخصصة لعرض النباتات والمشاتل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من حديقة الأورمان بالقرب من ميدان النهضة.

انتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت 7 سيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء السعيد.

تبين بالفحص نشوب حريق في مخلفات أشجار النخيل، وحاصر رجال الدفاع المدني بؤر النيران وأخمدوا الحريق دون إصابات ومن ثم بدء عملية التبريد.

ولم يتسبب الحريق في أي خسائر للأرواح، وانتظام عملية الدخول والخروج للمترددين على الحديثة تزامنًا مع الاحتفالات بعيد شم النسيم.