قتيل شهامة جديدة في المنيرة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قتل شخص على يد آخر بطعنة نافذة في المنيرة الغربية شمال الجيزة؛ إثر رفض الأخير إيداعه مصحة لعلاج الإدمان.

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال إشارة من أحد المستشفيات باستقبال مصاب بطعنة نافذة ووفاته متأثرًا بإصابته في أثناء إسعافه.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش فرقة إمبابة والمنيرة، بينت أنه في أثناء اصطحاب الضحية وآخر للمتهم "يعاني إدمان المخدرات" لإيداعه مصحة لعلاج الإدمان، اعتدى عليه بسلاح أبيض ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم أحمد السويركي وكيل الفرقة والرائد مصطفى الدكر والنقيب عصام الشناوي معاوني مباحث المنيرة الغربية، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.