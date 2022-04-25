نيران انتهت بجثة رضيع.. مصرع طفل في حريق شقة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لقي رضيع مصرعه؛ إثر حريق شقة بمنطقة الهرم غرب الجيزة، الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بنزلة السمان.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقًا مع اللواء سامح الحميلي مدير قطاع الغرب.

تبين بالفحص نشوب حريق بعقار بمساكن كفر الجبل، ما أسفر عن مصرع طفل رضيع جرى نقل جثته ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة.