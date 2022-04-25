سحابة سوداء تغطي سماء الصف.. حريق هائل بمصنع أخشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جابه رجال الدفاع المدني بالجيزة، الاثنين، حريقا هائلا اندلع بمصنع أخشاب بمركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بقرية المنيا.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ6 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقًا مع قطاع الجنوب بقيادة اللواء مصطفى البكري.

فرضت الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمحاصرته، وكللت جهود رجال الإطفاء بالسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى المجاورات وبدء عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.

انتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.