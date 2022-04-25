مقدمة ساخنة من طارق عبدالجابر عن أحداث فلسطين في بث مباشر لمصراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

حل الإعلامي طارق عبدالجابر، أحد أشهر مراسلي التليفزيون المصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضيفًا على موقع الخليج 365 في بث مباشر أذيع مساء اليوم.

وفي بداية حديثه أشاد "عبدالجابر" بمصداقية موقع الخليج 365، مؤكدًا أنه كان يطمئن على الأحداث الداخلية من "الخليج 365" أثناء سفره للخارج، قائلًا: "سعيد أني في موقع الخليج 365 وسعيد أيضًا بوجود الأستاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير الموقع وهو صديق عزيز وأستاذنا تعلمنا منه في الصحافة الكثير".

كما قدم "عبدالجابر"، في بداية حديثه مقدمة ساخنة عن الأحداث التي تجري في الأراضي المحتلة الفلسطينية، والتي اختتمها بصوته الرخيم: "طارق عبدالجابر، قطاع الأخبار، القدس المحتلة".

يشار إلى أن "عبدالجابر" عاد مؤخرًا إلى الإعلام بعد غياب سنوات طويلة للظهور لكن بشكل جديد ومختلف من خلال فضائية "الشمس" ليظهر للجمهور في صورة جديدة "شيف في المطبخ"، ويحكي لمتابعيه عن فترة عمله في القدس وتناوله الإفطار بالقرب من المسجد الأقصى.