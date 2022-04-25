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مصطفى يونس لمصراوي: أترك "MBC مصر" بعد اختياري لتدريب مصر المقاصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الكابتن مصطفى يونس، لاعب النادي الأهلي ومدرب منتخب الشباب الأسبق، إنه سيترك عمله في قناة "MBC مصر" حيث يشارك في برنامج "اللعيب" عقب توليه مسئولية تدريب فريق مصر للمقاصة.

وأضاف يونس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيعمل مع جهاز معاون يضم كلًا من طه شحاتة المدير الفني لنادي الشمس، مدربًا عامًا خلفًا لتامر مصطفى الذي انتقل لتدريب الجونة.

وكانت أخر تجربة تدريبية ليونس رفقة المصري البورسعيدي بشكل مؤقت ومن قبله رفقة منتخب مصر للشباب.

وأوضح أنه سيعمل في الفترة المقبلة على تحسين العامل النفسي للاعبي الفريق، خاصة في ظل حالة من التسرع على تحقيق الفوز، مضيفًا أن بناء الفرق يحتاج إلى وقت.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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