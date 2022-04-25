رئيس "شباب النواب": ذكرى تحرير سيناء سيظل يومًا خالدًا في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن ذكرى تحرير سيناء سيظل يومًا خالدًا في حياة المصريين، والبطولات التي تقوم بها القوات المسلحة للحفاظ على أرض الوطن ووحدته تحت راية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يدعو للفخر.

ووجه رئيس لجنة الشباب، في بيان، أصدره بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل ضباط وجنود القوات المسلحة، وجميع المصريين.

واضاف، أن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل ذكرى خالدة في وجدان كل مصري، يحتفل به كل عام ويتذكر بطولات وأمجاد وتضحيات القوات المسلحة للحفاظ على أرض الفيروز وتحريرها من العدو المحتل، مشيرًا إلى أن هذا الاحتفال يُترجم على أرض الواقع كل عام بالمزيد من التنمية والتعمير وإقامة المشروعات القومية والتنموية بسيناء.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن عملية تحرير سيناء مرت بكل مراحل العمل العسكري والسياسي والدبلوماسي، وخاضت خلالها الدولة المصرية والقوات المسلحة أشرس المعارك لعودة الأرض ليكون يوم 25 أبريل عام 1982، عامًا مجيدًا في تاريخ أمتنا، حيث تم رفع العلم المصرى على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، وإعلان هذا اليوم عيداً قومياً مصرياً