السياحة: الإسكندرية تستقبل 500 سائح من أمريكا وكندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، الباخرة السياحية Azamara Pursuik القادمة من دولة اليونان ضمن الرحلات البحرية بالبحر المتوسط وعلي متنها ٥٠٠ سائح أمريكي وكندي الجنسية.

وبحسب بيان اليوم، استقبل أعضاء مكتب الهيئة بالإسكندرية، السائحين والترحيب بهم وتوزيع الهدايا التذكارية والمواد الدعائية عليهم، بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم عن المقصد السياحي المصري والمعالم السياحية والأثرية التي يمكنهم زيارتها بمدينة الإسكندرية.