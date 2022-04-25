شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية يدافع عن وزير الأوقاف: "اجتزاء التصريحات حرام".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، الهجوم على الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمنع الاعتكاف في المساجد بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا وخوفا من انتشار الفيروس.

وقال عطية في مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "سمعت بأذني وزير الأوقاف يقول إن الجوامع ليست مرتبة مثل الفنادق كل فرد له حجرة، ولكن المساجد غير ذلك، مضيفا :"في كورونا ولم يناموا المعتكفين في مكان واحد مغلق ولو أحدهم مصاب سيصيب الآخرين".

وتابع الدكتور مبروك عطية: "قصدنا الجوامع مش مرتبة زي الفنادق وقلنا وزير الأوقاف قال الجوامع مش فنادق، مضيفا:"حرام علينا القص دا حرام".

واختتم الدكتور مبروك عطية الفيديو بالإشارة إلى انتقاد البعض لمنع صلاة التهجد في المساجد، وذلك قبل صدور قرار الأوقاف بالسماح بها بدءا من ليلة 27 رمضان وحتى نهاية الشهر الكريم، حيث قال عطية: "التهجد سنة والقانون الرباني يقول صلاة السنة في البيوت خير من صلاتها في المساجد"، بس دول عايزين يولوعوها نار واللي بيقول الكلام دا مش بيصلي التراويح ولا التهجد ولا العشاء هم فقط يريدون فتنة وإشعال النيران".