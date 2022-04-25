متى تسقط فريضة الحج عن المسلم؟ مفتى الجمهورية يجيب

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الحالات التى تسقط فيها فريضة الحج.

وقال خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج «مكارم الأخلاق» «الوضع بالنسبة لذوى الهمم مرتبط بالاستطاعة، فإذا كانت هناك قدرة على السفر وأداء مناسك الحج يكون الأمر طيبا، خاصة فى ظل توافر كافة الخدمات فى مكة المكرمة، بما فيها السيارات الكهربائية».

وأوضح أنه من المقرر تخصيص سيارات لذوى الهمم لأداء الطواف حول الكعبة خلال الفترة المقبلة، مردفا «لا مانع إطلاقا من قيام ذوى الهمم بأداء فريضة الحج».

وأكد المفتى أن فريضة الحج تسقط حينما لا يمتلك الشخص المال، أو العجز عن الوصول إلى مكة المكرمة، مشيرا إلى أنه يجوز قيام بالابن بالحج نيابة عن والده أو والدته إذا كان عاجزا وغير قادر على السفر وأداء الحج.