شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: الكلب طاهر ولا حرج من الاختلاط به في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن أحكام التعامل مع الكلاب والحيوانات بصفة عامة لا يختلف في شهر رمضان، مشيرا إلى أنه لا حرج من الاختلاط بالكلب برمضان.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «مكارم الأخلاق» «الكلب طاهر أخذا بقول المالكية، فضلا أن الإمام مالك فسر قول الرسول بغسل الإناء 7 مرات بأنه أمر تعبدي»، مردفا «الإمام مالك فرق بين النجاسة والأمر المستقذر والأمر المستقذر لا يعني النجاسة».

وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية «الرسول قال عن السواك إنه مطهرة للفم، وهذا لا يعني أبدا أن يكون الفم نجسا».