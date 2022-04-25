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البابا تواضروس يلتقى أحبار الكنيسة فى دير السريان على مائدة الإفطار

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القاهرة - سامية سيد - استضاف دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون، صباح اليوم الاثنين، مائدة الإفطار التي جمعت قداسة البابا تواضروس الثاني بعددٍ من الآباء المطارنة والأساقفة، عقب انتهاء القداس الإلهى.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية بمناسبة القيامة أثناء اللقاء الذي يعد تقليدًا سنويًّا لقداسته وأعضاء المجمع المقدس.

واستقبل قداسته البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عددًا من أصحاب النيافة الأساقفة ورؤساء الأديرة والآباء الرهبان،  حيث قدموا التهنئة لقداسته بعيد القيامة المجيد.

وفى سياق متصل، احتفل المصريون اليوم الإثنين، بأجواء شم النسيم فى الحدائق العامة والمتنزهات، فيما خرجت الأسر القبطية بالرنجة والفسيح والبيض الملون إلىكورنيش النيل فى المعادى وغيرها من الكنائس المختلفة.

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جانب من اللقاء 

 

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 البابا تواضروس مع أحبار الكنيسة 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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