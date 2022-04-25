شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى كوبنهاجن يهنئ أقباط الجالية المصرية بالدنمارك بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام السفير المصرى بزيارة إلى مقر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم أمس الأحد لتقديم التهانى إلى راعيها نيافة الأب موسى ولشعب الكنيسة، حيث قام بنقل برقية التهانى الموجهة من رئيس الجمهورية إلى أقباط مصر فى الدانمارك بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.

كما أعرب السفير المصرى عن السعادة بتزامن الأعياد المسيحية والإسلامية بما يضيف المزيد من الفرحة لأبناء الوطن الواحد بتلك الأيام المباركة، متمنيًا أن تعود جميع هذه الأعياد على الجالية المصرية فى الدنمارك بكل الخير، وعلى مصر وشعبها بالخير واليمن والرخاء والاستقرار.

وعلى صعيد آخر، أقام السفير كريم شريف، سفير جمهورية مصر العربية فى كوبنهاجن، مأدبة إفطار على شرف وفد كلية الزراعة بجامعة أسيوط الزائر إلى الدانمارك حاليًا ضمن برنامج التبادل الفنى والتدريبى بين البلدين فى مجال الاقتصاد الأخضر والزراعة المستدامة وحلول التحول الأخضر، حيث ترأس الوفد الدكتور عادل محمد محمود عميد الكلية وبرفقته عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية و17 طالباً فى مجالات الزراعة المختلفة. وتأتى تلك الزيارة فى إطار التبادل الأكاديمى عقب الزيارة التى قام بها وفد من الطلبة الدنماركيين إلى مصر مؤخراً إلى كل من محافظتى أسيوط والوادى الجديد والواحات.

هذا، ونقل عميد كلية الزراعة تطلع رئيس جامعة أسيوط أ.د طارق الجمال لمواصلة التعاون خلال الفترة القادمة بين الجانبين المصرى والدنماركى فى نقل التجارب والخبرات والتدريب والاستفادة من الإمكانيات الدنماركية فى مجالات التحول الأخضر وتكنولوجيا الزراعة من أجل رفع الكفاءات والقدرات لكوادر جامعة أسيوط، وكذلك إمكانية التعاون مع السفارة خلال الفترة القادمة لتعزيز فرص الشراكة العلمية والتعليمية مع الجامعات الدنماركية وإيجاد المنح الدراسية المناسبة، معرباً عن تقديره على استقبال السفارة للوفد ومتابعتهم المستمرة له.

ومن جانبه، أكد السفير المصرى على بذل السفارة قصارى جهدها للحفاظ على ما تحقق من تعاون بين جامعة أسيوط والجامعات الدنماركية والتطلع لتوسيعه بحيث يشمل باقى الجامعات المصرية وذلك فى إطار الاهتمام الذى تبديه وزارة التعليم العالى المصرى بتنويع التعاون مع الجامعات الدولية وتعزيز برامج الشراكة والزمالة والمنح معها.