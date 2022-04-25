شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تدرس إنشاء مستشفى تابعة للجنة مصر العطاء لعلاج غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر
والتقى الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر لجنة مصر العطاء مع عدد من أطباء دفعة 2007 القصر العينى، حيث تلقت اللجنة تبرعات لتنفيذ مشروعات خيرية يحددها المتبرعون، من ناحيته أكد الدكتور حازم الحداد أحد أطباء دفعة 2007 القصر العيني على أن نقابة الأطباء هي البيت الأكثر أماناً لتلقي تبرعاتهم وتنفيذ الدعم المجتمعي الذي يسعون إليه سواء في المجال الصحي أو الاجتماعي بشكل عام، مشيرا إلى أن أطباء دفعته لديهم الثقة في لجنة مصر العطاء والقائمين عليها، وهو ما دفعهم لأن يتقدموا بطلبهم لتتفيذ مساعيهم من خلال اللجنة.
وأضاف أمين،: أن هناك العديد من الأطباء يقومون بشكل متكرر بالتبرع لمساعدة المرضى، إلا أن هذه المبادرة من أطباء هذه الدفعة سيجعل تنفيذ الدعم منظما و تعود بأقصى فائدة على المستفيدين من الدعم، وحث مقرر لجنة مصر العطاء على تكرار هذه المبادرات من جميع الفئات وليس الأطباء فقط.