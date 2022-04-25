شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يتفقدان مطحن بنها لمتابعة توريد القمح من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مطحن بنها، التابع لمطاحن وسطوغرب الدلتا، لمتابعة عمليات استلام القمح من المزارعين، والتأكيد من التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد.

واطلع وزير الزراعة، على تجربة على ارض الواقع لاستلام محصول القمح من احد المزارعين، للتأكد من سرعة انهاء الاجراءات، ورفع اياعباء عن كاهل المزارعين، وضمان التيسير عليهم خلال عمليات التوريد.

وشدد القصير، على ضرورة التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، وسرعة انهاء اجراءات استلام المحصول، وكذلك ضمان سرعةحصول المزارعين على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة، وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

وأكد وزير الزراعة ان الدولة تراهن على وطنية الفلاح المصري الداعم لوطنه في كل الأوقات ومواجهة التحديات مشيرا إلى أن هناك متابعةمستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوريد القمح، كذلك هناك تنسيق مستمر مع وزارة التموين والسادة المحافظين، حيث تم زيادة نقاط الاستلام إلى حوالي 450 نقطة بالقرب من الفلاحين لسهولة توريد المحصول بحد ادني 12 اردب للفدان، مع الدفعالنقدي الفور وخلال 48 ساعة بحد أقصى.

واشار القصير الى ضرورة حث المزارعين على توريد القمح، وخاصة بعد اهتمام الدولة به، باعتباره محصول استراتيجي هام، تتسلمه الدولة من المزارعين، وتقدمه للمواطن في صورة خبز مدعم، بعد تحملها لمراحل عمليات الانتاج المختلفة، من تخزين ونقل، وانتاج، حتى يصل رغيف الخبز الى المواطن.

ومن جهته قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ان الدولة منحت مزارعي القمح هذا الموسم تيسيرات كبيرة لتشجيعهم على عمليةالتوريد، بدءا من الاعلان عن سعر التوريد في وقت مبكر، فضلا عن الحوافز التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادتها.

واشار الهجان الى ان هناك متابعة مستمرة من اجهزة المحافظة ومديريتي الزراعة والتموين، لكافة مراكز التجميع والتوريد، لضمان التيسيرعلى المزارعين، وعلاج اي مشكلات على الفور، وذلك في اطار دعم الدولة للمزارعين.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقهما عدد من قيادات الوزارةوالمحافظة، تفقدا عددا من حقول القمح بمدينتي بنها وقها، لمتابعة عمليات الحصاد، فضلا عن تفقد المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضربالصوب الزراعية بقها، كما اختتما الزيارة بتفقد مطحن بنها التابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا، للاطلاع على عمليات توريد محصول القمح.