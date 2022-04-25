شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكثف الرقابة على الفنادق والمطاعم لتأمين الغذاء بالتزامن مع الأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان تكثيف الرقابة على الفنادق، والمطاعم، والمنشآت الغذائية المختلفة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين بالتزامن مع احتفالات شم النسيم وعيد الفطر .

وناشدت وزارة الصحة والسكان، العاملين في مجال الأغذية بالالتزام بكافة الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين، عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظا على الصحة العامة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت ضبط أكثر من 81 طنا و84 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة، و7105 لترات عصائر ومشروبات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك فى إطار جهود الوزارة؛ لضمان سلامة الغذاء.