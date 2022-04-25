مباحث التموين تصادر 300 طن قمح مجهول المصدر داخل مطحن بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين مطحن دقيق بدون ترخيص بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة.

تمكنت المأمورية من ضبط المدير المسؤول بتهمة حجب السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير بقصد الاحتكار وتخزينها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وعدم توافر الاشتراطات الصحية بالمكان.

عثر بداخل المطحن على 800 جوال معبأ دقيق فاخر زنة الواحد 50 كيلو جرامًا و260 طن قمح بإجمالى مضبوطات بلغت 300 طن دقيق وقمح بدون فواتير ومجهول المصدر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.