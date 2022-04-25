"خوفنا من الفضيحة".. كواليس تخلص زوجين "عرفي" من رضيعهما بالطريق في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

في أقل من 48 ساعة، توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة إلى هوية والدي رضيع عثر عليه بالطريق بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب، إشارة من إدارة شرطة النجدة بعثور الأهالي على رضيع حديث الولادة وبجواره حقيبة بداخلها متعلقاته.

شكل العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب فريق بحث عكف على تتبع كاميرات المراقبة بمكان العثور فضلا عن سماع شهود العيان وتنشيط مصادر المعلومات السرية.

تحريات الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث أبو النمرس، توصلت إلى أن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية بين شخص وفتاة تزوجا عرفيا لاحقًا، وقررا التخلص منه بتلك الطريق.

عقب قتنين الإجراءات، تمكن النقيب أحمد عبد الصمد معاون مباحث أبو النمرس من ضبطهما وأقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وبررا الأمر "خوفنا من الفضيحة".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.