"كريب على السحور".. حل لغز العثور على جثتي سودانيين داخل شقة ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة، صباح الاثنين على جثتي شابين سودانيين داخل مسكنهما ببولاق الدكرور غرب محافظة.

تلقى اللواء هشام الطماوي مساعد فرقة الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثتي شابين داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، فانتقل مأمور القسم إلى محل البلاغ.

معاينة العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب، بينت أن الشابين في العشرينات من العمر يحملان الجنسية السودانية، يرتديان ملابسهما كاملة، وتبين تعرضهما لحالة تسمم إثر تناولهما وجبة "كريب" في المساء، حسب تقرير مفتش الصحة.

جرى إيداع الجثتين المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي صرحت بالدفن.