بالصور.. الحماية المدنية تنقذ حديقة الأورمان من جحيم النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يواصل رجال الدفاع المدني بالجيزة عمليات التبريد بموقع حريق مخلفات أشجار نخيل شبَّ داخل حديقة الأورمان، الاثنين.

أظهرت مجموعة صور التقطت جهود رجال الحماية المدنية بخطة انتشار سريع عملت على تقليل حجم الخسائر ومنع خطر امتداد النيران إلى المناطق المخصصة لعرض النباتات والمشاتل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من حديقة الأورمان بالقرب من ميدان النهضة.

انتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت 7 سيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء السعيد.

تبين بالفحص نشوب حريق في مخلفات أشجار النخيل، وحاصر رجال الدفاع المدني بؤر النيران وأخمدوا الحريق في غضون قائق دون إصابات ومن ثم بدء عملية التبريد.

ولم يتسبب الحريق في أي خسائر للأرواح، وانتظام عملية الدخول والخروج للمترددين على الحديثة تزامنًا مع الاحتفالات بعيد شم النسيم.