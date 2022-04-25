رسالة هامة لروادها.. 7 سيارات إطفاء تخمد حريق مخلفات داخل حديقة الأورمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الاثنين، حريقا في مخلفات أشجار نخيل داخل حديقة الأورمان.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من حديقة الأورمان بالقرب من ميدان النهضة.

انتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إلى محل البلاغ على رأس قوة ضمت 7 سيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء السعيد.

تبين بالفحص نشوب حريق في مخلفات أشجار النخيل، وحاصر رجال الدفاع المدني بؤر النيران وأخمدوا الحريق في غضون دقائق دون إصابات ومن ثم بدء عملية التبريد.

ولم يتسبب الحريق في أي خسائر للأرواح، وانتظام عملية الدخول والخروج للمترددين على الحديثة تزامنًا مع الاحتفالات بعيد شم النسيم.