علاج فقر الدم وسوء الهضم.. تعرف على فوائد مشروب قمر الدين فى رمضان

القاهرة - سامية سيد - واصل المركز القومى للبحوث حملته الرمضانية تحت شعار صور رمضان صحة وعبادة وروشتة من غير، تحت إشراف الدكتورة منال رمضان رئيس قسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة بالمركز القومى للبحوث حيث أصدر نشرة طبية للدكتور عاصم أنور ابو عرب استاذ سموم وملوثات الغذاء حول فوائد مشروب قمر الدين فى رمضان.

وأكد استاذ المركز القومى للبحوث أن قمر الدين من يعتبر أفضل المشروبات الغنية بالمعادن والفيتامينات لدى الكثير من الصائمين فى شهر رمضان ويحتوى هذا المشروب على العناصر الغذائية الموجودة بالمشمش والضرورية لجميع المراحل العمرية من كبار وصغار وكذا الحوامل، فهو يحتوى على العديد من العناصر المعدنية مثل الحديد والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم، ويحتوى أيضاً على أنواع مختلفة من الفيتامينات أهمها فيتامين أ، ب، ج، لذا فهو يساعد على تجديد كرات الدم الحمراء وتنشيط الدورة الدموية وعلاج لفقر الدم، وله أهمية كبيرة فى علاج بعض الحالات المرضية مثل سوء الهضم والضعف العام حيث يساعد على تحسين كفاءة المعدة.

وأوضح أن قمر الدين من الأغذية المفيدة للمرأة الحامل لمحتواها على العناصر الغذائية التى تحتاجها أثناء الحمل، ويعتبر الأطفال من أكثر الفئات العمرية احتياجا لمشروب قمر الدين وخاصة خلال مراحل النمو. ويحتاج الصائم إلى الكثير من السوائل وهو ما لا يستطيع الحصول عليه خلال ساعات الصيام، لذا فإن تناول كوب من عصير قمر الدين غير المركز يجعل الصائم يقاوم العطش ويعطيه الكثير من الطاقة والحيوية فلا يشعر الصائم بالتعب خلال نهار رمضان. وبالرغم من كل هذه الفوائد إلا أنه يحتوى على كميات كبيرة من السكر، لذا يفضل تفادى شربه عند وجبة السحور، وهو مضر لمرضى السكرى، فضلاً عن كونه يسهم فى زيادة الوزن. وعلى ذلك فإنه يفضل شرب عصير قمر الدين باعتدال أى نصف كوب عند الإفطار وعند الرغبة فى الزيادة يمكن شرب نصف كوب أخر عند السحور.