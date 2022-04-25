شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو أجهزة المدن الجديدة يقدمون التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بزيارة كنيسة السيدة العذراء بالمدينة، لتقديم التهنئة القلبية للاخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقباله القس بسنتى حليم، راعى كنيسة السيدة العذراء .

وأكد المهندس رجب سالمان، أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد، وكلنا أبناء مصر ونعمل معاً من أجل رفعة مصرنا الغالية، متمنياً أن يعيد الله الأعياد والأيام على الأخوة الأقباط وعلى مصر وأبنائها بالخير والاستقرار.

وفي ذات السياق، هنأ المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الاخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال زيارته ومسئولو الجهاز إلى كنيسة السيدة العذراء بالمجاورة الأولى، وكنيسة مارى جرجس بالمجاورة 32، والكنيسة الإنجيلية بالمجاورة 32، حيث كان فى استقباله الأب / إبرام والقس / ميشيل، والقس / جاورجايوس، والذين أعربوا عن سعادتهم لتلك التهنئة من رئيس الجهاز.

وتوجه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز وأعضاء مجلس أمناء المدينة.