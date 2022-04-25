شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى: وزارة الصحة وافقت على تكليف خريجى دفعة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة، واللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة، قد وافقوا أمس الأحد، على تكليف دفعة 2020 من خريجى كليات العلاج الطبيعى كاملة "الخاص والحكومى".

وأشار عزت، إلى أنه خلال اجتماع فى مجلس النواب جمع وزير الصحة والنقيب العام للعلاج الطبيعي الدكتور سامى سعد، طلب النقيب بدوره من الوزير تكليف دفعة 2020 و تصور وأفكار للدفعات المقبلة، لافتا إلى أنه بناء على ذلك تم الموافقة على كل خريجيىن الدفعة.

ووجه الشكر للدكتورة نيفين عوني مدير عام العلاج الطبيعي بوزارة الصحة، ومديرى إدارات العلاج الطبيعى بالمديريات، تقديرا لجهودهم المبذولة للحصول على الموافقة لتكليف الدفعة، لافتا إلى أن سيتم الإعلان الرسمى لبدء تكليف الدفعة خلال الأيام القليلة المُقبلة.