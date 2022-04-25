شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه باستغلال الساحات أسفل محور الفريق كمال عامر بالعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة جولة للمرور على أعمال التطوير الجارية بنطاق حى العجوزة، شملت شارع جامعة الدول العربية، حيث تابع أعمال التطوير الجارية بأحد القطاعات بالطريق وانتظام حركة المرور بمحيط أعمال مشروع محطات مترو الأنفاق ومحور الفريق كمال عامر.

كما شملت الجولة متابعة أعمال التطوير أسفل المحور بنطاق منطقة أرض اللواء، حيث تفقد راشد أعمال إنشاء موقف أرض اللواء الرئيسي والمخطط أن يتسع لحوالي 400 سيارة ميكروباص ليستوعب كافة سيارة السرفيس بالمناطق المحيطة، بالإضافة لساحات انتظار ناهيا 1 وناهيا 2 والمخطط ان يستوعبا 200 سيارة موجها بضرورة استثمار كافة المساحات الفضاء لإنشاء ساحات انتظار ومواقف لمنع اى ممارسات عشوائية قد تقام عليها إلى جانب استيعاب كافة السيارات للمقيمين والمترددين على المنطقة لمنع الإزدحام والانتظار الخاطئ وتغطية كافة القطاعات بأعمدة وكشافات الانارة لتوفير الإضاءة اللازمة بها موجها رئيس هيئة النظافة ورئيس حى العجوزة بالتنسيق مع الشركات المنفذة برفع ناتج الاعمال اولا بأول ومنع تراكم المخلفات.

وشدد المحافظ على أن يتم مد تلك المواقف والساحات بمختلف خدمات المرافق وتوفير برتيشانات حضارية لخدمة المترددين عليها، على أن يتم تسريع وتيرة العمل للانتهاء من وصلات المرافق الخاصة بها لتنفيذ أعمال الأرضيات والتشطيبات.

كما وجه المحافظ بضرورة توفير مخطط شامل للمنطقة لتحقيق أقصى استفادة من المساحات وتوفير طريق رئيسى وخدمة مناسب ذهاب وعودة مع مراعاة عرض كل منها وأبعاد اليوتيرنات ومطالع ومنازل الكبارى والمحور.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد و ياسر سامي رئيس حى العجوزة، والمهندسه هويدا خالد والمهندسة نجوي السعيد مديري مديريات الإسكان والطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومسؤلى إدارات المرور والتسويق والشركات المنفذة.