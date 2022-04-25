شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفذ حملة مكبرة للنظافة بأحياء المنطقة الجنوبية لليوم الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال الحملة المكبرة التي تهدف إلى تحسين مستوى النظافة بأحياء المنطقة الجنوبية على قدم وساق، وذلك لليوم الخامس منذ بدء فعالياتها تحقيقا للانضباط ورفع كفاءة الطرق والشوارع والميادين.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الهدف من الحملة تحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالتعاون مع رؤوساء أحياء المنطقة الجنوبية وكافة أجهزتها التنفيذية وهيئة النظافة وتجميل وإنارة القاهرة لرفع التراكمات اليومية من القمامة وتحسين المظهر العام خاصة في ظل انتشار الأوبئة والأمراض، وخاصة في ظل احتفالات مصر بحلول شهر رمضان وعيد القيامة المجيد واعياد الربيع وقرب حلول عيد الفطر المبارك .

وشددت "عبد المنعم" على تكثيف حملات النظافة لإحداث طفرة شاملة تشمل جميع الأحياء و لتوفير بيئة أمنة واضفاء المظهر الحضاري وتغيير واجهة شوارع وميادين جنوب العاصمة للافضل .

وتابعت كافة الجهود المبذولة من خلال رصد ومتابعة ورفع المخلفات والتي شملت رفع مخلفات بترعة الخشاب وشارع رايل بحلوان ومساكن الزلزال بالمقطم والتعامل مع مخلفات سوق الساحل وشارع صلاح سالم ومداخل أرض الجمعية، بالإضافة إلى شارع القومية للاسمنت و الحكر والشارع الجديد ومدينة الصلب بالتبين وعزبة الورد بالبساتين وشارع السكة الحديد ومدخل شق الثعبان بطره .

ووجهت نائب محافظ القاهرة رؤوساء الأحياء بضرورة الإهتمام والحرص الدائم بتكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولا بأول والعمل على قدم وساق للارتقاء بمنظومة النظافة من خلال تكثيف دوريات النظافة، وتفعيل دور الرصد البيئي لرصد المخالفات والمتابعة المستمرة لمشرفي المربعات وإدارات المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأحياء والمحافظة المستمرة على المناطق التي تم رفع القمامة منها ضمانا لعدم عودة المخلفات اليها مرة اخرى .

وأضافت أن مدى نجاح هذه الحملة مرهونا بتحسن مستوى النظافة في الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة ومنها منظومة الجمع السكني لرصد أى سلبيات والعمل على سرعة حلها على الفور .

وأشادت نائب المحافظ بدور هيئة النظافة وتجميل وإنارة القاهرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة ودورها في دعم الحملة المكبرة من خلال بذل الجهود وتوفير المعدات والآلات وفرق العمل المشاركين في الحملة من خلال توفير الحاويات واللوادر وأجهزة الكنس الآلي لغسيل الارصفة بمشاركة المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأحياء وجميع مديري المنطقة الجنوبية و رؤوساء افرع النظافة كلا في قطاعه.