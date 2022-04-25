شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، على رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وذكرت الكنيسة فى بيان لها "إننا إذ نحتفل اليوم بالذكرى الأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية، بعد مشوار طويل رُسِمَت معالمه بدماء الشهداء والجهود الدبلوماسية والسعى للسلام الذي امتازت به مصر طوال تاريخها، نرى استكمال هذا المشوار الآن بالتنمية الشاملة التي تشهدها هذه الأرض المقدسة بعدما استطاعت القوات المسلحة والشرطة المصرية تطهيرها من الإرهاب أيضًا بدماء وتضحيات كبيرة وثمينة".

واختتمت بيانها "نصلي إلى الله ليحفظ وطننا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار".



