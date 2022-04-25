شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات ومعدلات تنفيذ وموعد تشغيل أول خطى مونوريل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة على إنهاء تنفيذ أول خطى مونوريل في مصر، يمتد الأول من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بطول 56.5 كم والثانى من 6 أكتوبر حتى وادى النيل بالمهندسين بطول 42 كم بداية العام المقبل، ويقدم الخليج 365 في 15 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذين الخطين خلال التقرير التالى:

1ـ قطارات المونوريل إحادية السكة وستسير على كمر خرساني ممتد وتعمل بالكهرباء.

2ـ خط مونوريل العاصمة الإدارية يشمل 22 محطة علوية تضم هشام بركات ونورى خطاب والحى السابع والمنطقة الحرة والمشير طنطاوى وكايرو فيستيفال والشويفات والمستشفى الجوى وحى النرجس ومحمد نجيب والجامعة الأمريكية وإعمار وميدان النافورة والبروة والدائرى الأوسطى ومحمد بن زايد والدائرى الإقليمى وفندق الماسة وحى الوزارات والعاصمة الإدارية.

3ـ خط مونوريل 6 أكتوبر يتضمن 12 محطة علوية تضم وادى النيل والطريق الدائرى والمريوطية والمنصورية والتقاطع مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى وهايبر وان وجهينة وهيئة المجتمعات العمرانية والحصرى ودار الفؤاد والمنطقة الصناعية والقطار السريع.

4ـ معدلات تنفيذ الخطين اقتربت حتى الآن من حوالى 40% ومخطط إنهاء التنفيذ وتشغيلهما بداية العام المقبل.

5ـ تنفذ الخطين تحالف شركات ‏‏الستوم العالمية واوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب.

6ـ الشركات المصرية تنفذ الأعمال المدنية والإنشاءات بالخطين والستوم تنفذ نظم الإشارات والاتصالات وتورد بوابات المحطات وقطاراتهما.

7ـ سيعمل بالخطين 70 قطارا مكيفا بواقع 40 قطارا لخط مونوريل العاصمة الإدارية و30 قطارا لخط مونوريل 6 أكتوبر.

8ـ وصل حتى الآن 3 قطارات من القطارات المتعاقد عليها لصالح الخطين.

9ـ قطارات المونوريل يتم تصنيعها في مصانع شركة الستوم العالمية في مدينة ديربى البريطانية.

10ـ قطارات المونوريل ستقطع الرحلة بخط العاصمة الإدارية بالكامل في 60 دقيقة وخط 6 أكتوبر في 45 دقيقة.

11ـ إجمالي أطوال الخطين تبلغ 98.5 كم وعدد محطاتهما 35 محطة.

12 ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل تبلغ 600 ألف راكب يومياً.

13ـ تتميز قطارات المونوريل أنها تعمل بدون سائق وتبلغ ‏السرعة التصميمية ‏لها 90كم/س.

14ـ زمن زمن التقاطر بخطى المونوريل سيبلغ 90 ثانية.

15ـ تتضمن قطارات المونوريل ممرات آمنة ‏تسمح بانتقال ‏الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الاخلاء في ‏حالات ‏الطوارئ.