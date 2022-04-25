شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثامين أم وطفلتها من ضحايا غرق زورق فى طرابلس اللبنانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت في مدينة طرابلس اللبنانية، اليوم الإثنين، 2 من ضحايا مركب الموت الذي غرق قبالة جزر الرمكين قبالة سواحل طرابلس، وهن الطفلة اللبنانية تالين الحموي ووالدتها ضحى.



تشييع جثمان والدة الطفلة اللبنانية تالين ضحية غرق زورق طرابلس

وأكدت وسائل إعلام محلية لبنانية أن موكب التشييع انطلق من مسجد حربا في باب التبانة، حيث اقيمت الصلاة على أرواحهن، ليشق طريقه وسط حضور شعبي كبير باتجاه جبانة الغرباء، حيث ووري في الثرى وسط صيحات الاستنكار وإطلاق الأعيرة النارية بغزارة في الهواء.



تشييع جثمان الطفلة اللبنانية تالين الحموي ضحية غرق زورق في طرابلس

إلى ذلك، يتابع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم، الاثنين، عمل القوى العسكرية والأمنية المختصة في البحث عن المفقودين من ركاب الزورق الذي غرق ليل السبت الماضي قبالة شاطئ طرابلس، وكذلك مسار التحقيق الذي طلب أمس فتحه لكشف ملابسات ما حصل وتحديد المسؤوليات.

وأطلع الرئيس اللبنانى على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العليا للإغاثة والمنظمات الإنسانية لمساعدة الناجين من ركاب الزورق وتأمين حاجاتهم.

وتم تنكيس العلم اللبناني على سارية قصر بعبدا حدادا على أرواح ضحايا الزورق.