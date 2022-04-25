شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: تعمير سيناء الغالية بمثابة خط الدفاع الأول عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى تحرير سيناء.





الرئيس السيسي: تعمير سيناء الغالية بمثابة خط الدفاع الأول عنها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية بدأت مرحلة جديدة لتعمير سيناء الغالية ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها، متابعا: "لعلكم تلمسون حجم المشروعات التي تنشر فوق ربوعها.. والتي تهدف إلى التنمية والاستفادة من خيرات سيناء وتحقيق الرفاهية لأهالى سيناء الحبيبة".

الرئيس السيسي: نطمح لتأسيس اقتصاد وطنى قوى قادر على مواجهة الأزمات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بقدر اهتمامنا بقدرتنا العسكرية نمضي أيضًا على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقي القدرات الشاملة للدولة، والتى من أهمها القدرة الاقتصادية حيث نطمح لتأسيس اقتصاد وطني قوي يكون قادرًا على التصدي لمختلف الأزمات لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل لشبابنا الواعد، الساعي لتحقيق ذاته ورسم طريق مستقبله.





الرئيس السيسي: تعظيم القوة الشاملة للدولة على رأس الأولويات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ذكرى تحرير سيناء تتواكب مع قرب نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، متابعا: "شعب مصر العظيم.. في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد.. يأتي تعظيم القوة الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل.. برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية".





التعليم: التشعيب فى الثانوية العامة مستمر لعلمى علوم ورياضة وأدبى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التشعيب فى الثانوية العامة مستمر كما هو إلى شعبة أدبى والشعبة العلمية وتشمل" علوم ورياضية"، ويدرس طلاب كل شعبة المواد المشتركة والمتخصصة، موضحة أنه لا تغيير فى الشعب الآن حتى يتم تعديل المناهج الدراسية وتحديثها بشكل يتناسب مع فكرة إلغاء التشعيب إلى علمى علوم ورياضة خلال سنة أو سنتين من الآن.





بمناسبة العيد.. السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل القطارات الإضافية بخط الصعيد

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الاثنين تشغيل القطارات الإضافية المقرر تشغيلها بخط الصعيد تيسيرا على جمهور الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث سيستمر تشغيلها حتى 15 مايو المقبل.





وزارة التعليم تعقد اختبار TOFAS بالنسخة المعربة لجميع الصفوف غدا

اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد اختبار TOFAS بنسخته المعربة لجميع الصفوف غدا الثلاثاء 26 أبريل 2022 مع مراعاة مواعيد اختبارات جميع الطلاب في موادهم الأساسية وبالتنسيق مع المديريات والإدارات والمدارس





الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء تأتى تقديرا لا ينقضى مع تقادم الزمن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاحتفال بذكري تحرير سيناء يأتي متواكبا مع عيد القيامة المجيد، الذي يحتفل به الأخوة المسيحيون، متابعا: وأننى إذ اغتنم هذه المناسبة لأكرر لهم التهنئة للاحتفالات بأعيادهم".





التموين: توفير سلع بـ3 مليارات جنيه شهريا لأصحاب البطاقات.. والمخزون يكفى 6 أشهر

ترأس الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لاستعراض الأعمال الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 30-6-2021 ، بحضور أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

الداخلية: شهادة التطعيم ضد كورونا شرط السفر لحج القرعة

اشترطت وزارة الداخلية على المتقدمين لحج القرعة لهذا العام، مع الاحتفاظ بأصل شهادة التطعيم ضد كورونا لاصطحابها معهم أثناء السفر.





التعليم توضح طرق تقييم تلاميذ الصف الرابع الابتدائى لأبناء المصريين بالخارج

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تطبيق القرار الوزارى رقم 133 لسنة 2021، على طلاب الصف الرابع الابتدائى بامتحانات أبناؤنا فى الخارج فيما يختص بالاختبارات التحريرية فى المواد الدراسية الأساسية وتشمل" اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الإنجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات"، مع إضافة المواد الدراسية " تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات المهنية" إلى مواد امتحانات أبنائنا فى الخارج".





صحف إماراتية: اللقاء المصرى الإماراتى الأردنى تجسيد لأهمية العمل المشترك

سلطت صحيفتين إماريتين اليوم الاثنين، الضوء على اللقاء الثلاثى الذى عقد بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، قائلة إن تلك القمم الدورية التي تجمع رؤساء الدول العربية تشكل تأكيداً لثوابت الإمارات الداعمة لكل توجه عربي وتضامن أخوي .





الأرصاد: أجواء حارة على القاهرة شديدة الحرارة جنوبا ونتوقع سقوط أمطار بحلايب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن الأجواء تظل حارة علي شمال البلاد والقاهرة الكبرى نهارا وشديدة الحرارة علي جنوب الصعيد ومائلة للبرودة ليلا علي كافة الأنحاء.





التعليم تقرر عقد اختبار إلكترونى تجريبى لأبنائنا المصريين فى الخارج غدا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر عقد اختبار إلكترونى تجريبى أخير لطلاب أبنائنا فى الخارج بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى، غدا الثلاثاء 26 أبريل، بكافة الدول وسوف يتم إتاحة الاختبارات الإلكترونية فى تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الدولة المقيم بها الطالب، وذلك تمهيدا لعقد الاختبارات الإلكترونية الخاصة بنهاية العام الدراسى.