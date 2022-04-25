شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: الغرب يحاول تفتيت روسيا وهذا لن يحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن بلاده تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بعد دخولنا إلى أوكرانيا، متابعا: نتعرض لعقوبات ضخمة لكن اقتصادنا قادر على العمل بحرية.

وأضاف فلاديمير بوتين خلال كلمته في اجتماع مع النيابة العامة في روسيا: جنودنا في أوكرانيا يتعرضون لاستفزازات كبيرة في أوكرانيا، مستطردا: أوقفنا عصابة إجرامية حاولت اغتيال صحفي روسي.

وأوضح الرئيس الروسى، أن الغرب يحاول تفتيت روسيا وهذا لن يحدث، مشيرا إلى أن الغرب لن ينجح في مساعيه لتفكيك وتفتيت روسيا.

وتابع فلاديمير بوتين: سنستخدم كل إمكانيات الدولة للحد من تأثير العقوبات، ونعرف من يقف وراء عمليات الاغتيال في روسيا.