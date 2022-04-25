تحية لشهداء وأبطال مصر.. كلمة الرئيس السيسى باحتفالات عيد تحرير سيناء (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ذكرى 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء تأتى تقديرا لا ينقضى مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال وينظرون إليها على أنها درة التاج المصرية ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة.

ونستعرض من خلال الإنفوجراف التالى تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى:

سيناء الأرض الوحيدة التى تجلت عليها الذات الإلهية واختارها المولى سبحانه وتعالى لأولى رسالاته السماوية

25 أبريل سيظل يوما خالدا فى ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة إرادة أدركتها أجيال وهبت نفسها للدفاع عن ترابها

تحية لروح الرئيس الراحل أنور السادات الذى اتخذ قرارى الحرب والسلام

تحية لكل من ساهم فى استعادة سيناء لأحضان الوطن الأم وتحية إلى شهداء مصر

بدأت مصر مرحلة جديدة لتعمير سيناء الغالية ليكون ذلك خط الدفاع الأول عنها

لعلكم تلمسون حجم المشروعات التى تنتشر فوق ربوع سيناء وتهدف إلى التنمية والاستفادة من خيراتها

عيد تحرير سيناء يأتى متزامنا مع المناسبات الدينية إذ يتواكب مع مرور 50 سنة هجرية على انتصار العاشر من رمضان

الاحتفال يتواكب مع عيد القيامة المجيد للإخوة المسيحيين وأغتنم المناسبة لأكرر لهم التهنئة

ذكرى تحرير سيناء تقدير لا ينقضى مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال

تعظيم القوة الشاملة للدولة على رأس الأولويات

يتواكب الاحتفال مع قرب نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير

ثبت للدولة المصرية يقينا أن من أراد السلام عليه امتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه

أتوجه بالتحية والتقدير إلى رجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن