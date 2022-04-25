ضبط شخصين بالشرقية بحوزتهما 2 كيلو هيروين وبندقية آلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية شخصين؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أفادت قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية) بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (بندقية آلية – فرد محلي– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهما الآثمة والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.