بتخفيضات 60 %.. الداخلية تواصل المرحلة الـ 22 من مبادرة "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية المرحلة الـ 22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 % بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

وانطلقت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد للمشاركة في توفير كافة مستلزمات الأسرة من سلع غذائية "إستراتيجية، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg ، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

هذا وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

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