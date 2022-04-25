بأسلوب "الخلع".. ضبط عصابة سرقة بوابات حديدية في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين) حال استقلالهم مركبة توك توك " قيادة أحدهم " محمل عليها باب حديد (مجهول المصدر).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بسرقته من مدخل أحد المدافن بدائرة القسم " بأسلوب الخلع"، كما أمكن التوصل إلى المجني عليه، وتبين أنه مقيم بدائرة القسم وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الأبواب الحديدية من المقابر بأسلوب "الخلع"، كما أقروا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "حسن النية" (صاحب ورشة حدادة، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين)، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.