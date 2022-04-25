ضبط 18 متهمًا بحوزتهم 27 سلاح ناري وأبيض في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي؛ استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 18 متهمًا، بحوزتهم 27 قطعة سلاح ناري وأبيض، و16 قضية اتجار في المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.