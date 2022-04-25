بعد 10 وقائع.. ضبط شخص سرق دراجات نارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب ورشة لصيانة الدراجات النارية كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، له معلومات جنائية) حال استقلاله دراجة نارية مجهولة المصدر.

بمناقشة المتهم عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزته اعترف بسرقتها حال توقفها بدائرة القسم "بأسلوب كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"، وباستدعاء المجني عليه (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) تعرف على الدراجة المضبوطة واتهمه بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهم أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون وتوصيل الأسلاك"، كما اعترف بارتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط الورشة محل عمله، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات المضبوطة، واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.