الذكرى الـ40 لتحرير سيناء.. رئيس "صحة الشيوخ" يهنئ السيسي والقوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

هنأ الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل أبطال ورجالات الجيش المصري، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وأكد جزر أن هذا اليوم يظل شاهداً على البطولات والتضحيات الغالية التي قدمها ويقدمها الجيش المصري العظيم لرفعة شأن مصر والدفاع عن أمنها، وكذلك صون وحماية الأمن القومي العربي، مضيفاً أن هذا الانتصار العظيم يُجسد إرادة خير أجناد الأرض، الذين ارتوت أرض سيناء بدمائهم الطاهرة؛ من أجل استرداد جزء غالٍ وثمين من أرض مصر الأبية .

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هذه الأعياد القومية تذكرنا بتضحيات آبائنا وأجدادنا، والثمن الغالي الذي دفع في سبيل الحفاظ على وطننا الحبيب مصر، لنستمد منهم كل معاني البطولة والتضحيات، ورحم الله شهداء الوطن الذين ضحوا بحياتهم من أجل هذه الأرض الطيبة الغالية أرض سيناء الحبيبة.

وأشاد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بالنهضة التنموية التي تشهدها أرض سيناء والمشروعات الضخمة والمتنوعة في مجالات التنمية كافة، والتي نُفذت وجارٍ تنفيذ الباقي منها على أرض سيناء طوال الـ8 سنوات الماضية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها العظيم، وأن يعيد هذه المناسبة الخالدة علينا بالازدهار والنماء في ظل القيادة الحكيمة للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي.