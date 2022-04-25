حصاد وتوريد وسرعة صرف مستحقات.. القصير والهجان يتفقدان حقول القمح بالقليوبية –صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، عددًا من حقول محصول القمح، بمركزَي قها وبنها بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك ضمن المتابعة المستمرة لموسم حصاد وتوريد محصول القمح، على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتشجيع مزارعي القمح، وتسهيل إجراءات عمليات الحصاد والتوريد، وزيادة دعم المزارعين.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة تولي محصول القمح اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ولذا تم الإعلان عن سعر استلامه من المزارعين قبل موعد الزراعة بوقت كافٍ لتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر منح حافز إضافي للمزارعين لتشجيعهم على توريد المحصول، فضلًا عن تسهيل إجراءات التوريد، وسرعة حصول المزارعين على مستحقاتهم.

وأشار الوزير إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت نحو 3.65 مليون فدان، بزيادة عن الأعوام السابقة بنحو ٢٥٠ ألف فدان، لافتًا إلى أن الإنتاجية المتوقعة تقدر بنحو 10 ملايين طن، والدولة تستهدف استلام من ٥.٥ إلى ٦ ملايين طن من المزارعين هذا العام.

وأكد القصير أن الدولة نجحت مؤخرًا في زيادة السعة التخزينية لمحصول القمح، نتيجة المشروع القومي للصوامع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستقبال كميات كبيرة من المحصول من المزارعين، لافتًا إلى أن القمح الذي يتم توريده إلى الدولة يعود إلى المواطنين في صورة رغيف مدعم، مناشدًا المزارعين بتوريد المحصول بحد أدنى 12 إردبًا للفدان.

وقال وزير الزراعة إن تأخر عمليات الحصاد هذا الموسم جاء بسبب التغيرات والتقلبات المناخية التي شهدتها البلاد، لافتًا إلى أن ذلك جاء بنتائج إيجابية على إنتاجية المحصول، وزيادتها، لافتًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لعمليات الحصاد والتوريد وضمان التيسير على المزارعين، وسرعة حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير التوريد.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن هناك متابعة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمزارع القمح والحقول، وعقد ندوات ولقاءات مع المزارعين، لتشجيعهم على توريد المحصول، لافتًا إلى أنه لمس من مزارعي المحافظة، خلال تلك اللقاءات، القبول والحماس والوطنية والاستعداد لتوريد المحصول.

وأشار الهجان إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة من محصول القمح هذا الموسم، بلغت نحو ٥٠١٥٠ فدانًا، وأنه يجري حاليًّا عمليات الحصاد والتوريد، حيث بلغت المساحة التي تم حصادها حتى تاريخه نحو ٦٠٠ فدان، وأنه من المتوقع زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من عشرين إردبًا، لافتًا إلى أن المحافظة تستهدف توريد ٩٠ ألف طن بواقع ١٢ إردبًا للفدان، ومن المتوقع أن تزيد كمية التوريد عن المستهدف، وذلك بعد زيادة السعة التخزينية للصوامع والشون بالمحافظة إلى أكثر من ٢٢٧ ألف طن.

رافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، والدكتور رضا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية، ودكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات وزارة الزراعة ومحافظة القليوبية.