وزير الزراعة ومحافظ القليوبية يتفقدان صوب المشروع القومي لإنتاج التقاوي في قها -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، صوب المشروع القومي لإنتاج التقاوي بمدينة قها، بحضور د.محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال القصير إن الدولة في إطار جهودها لتحقيق الأمن الغذائي تلقي اهتمامًا كبيرًا بمحور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه وتقاوم الظروف المناخية.

وأضاف وزير الزراعة أن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، الذي أطلقه الرئيس السيسي، يستهدف إنتاج التقاوي محليًّا وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرًا إلى أنه يوجد بالموقع 30 صوبة منزرعة بتقاوي الخضر من الطماطم والفلفل والكوسة والباذنجان والفاصوليا والكنتالوب والبطيخ والخيار.

وأشاد القصير بجهود الباحثين في مركز البحوث الزراعية والمسؤولين عن البرنامج القومي لإنتاج التقاوي، ووجه ببذل المزيد من الجهود لزيادة نسبة التغطية من تقاوي الخضر التي لدينا فيها عجز كبير، مضيفاً أننا حاليًّا ننتج نحو 98% من تقاوي المحاصيل الحقلية، مؤكدًا أن الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية التي تسهم في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

ورحب اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بزيارة وزير الزراعة للمحافظة في هذا اليوم الذي يعتبر عطلة رسمية مما يؤكد أن الحكومة تعمل على مدار الساعة لمتابعة المشروعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن القليوبية تتميز بأن فيها العديد من الأنشطة الزراعية المتنوعة؛ سواء في الإنتاج الزراعي أو الحيواني والداجني وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.

حضر الجولة د.عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة في القليوبية، والدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، والدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ الزراعي، والدكتور وهبة الجزار المشرف على البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي، وبعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة القليوبية.