شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 11.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيه. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 7 جنيهات . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ7 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ9 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ23 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها. - فاصوليا بـ11‎ جنيها. ‏- بلح بارحى بـ34 جنيها. ‏‎- البسلة بـ12.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‏‎- ورق عنب بـ19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح إيطالى بـ23 جنيها. - ‏برتقال بلدى بـ5 جنيهات. - الفراولة بـ11 جنيها. - جوافة بـ14 جنيها.