شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 11.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيه.
- الكوسة بـ 7 جنيهات .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس بـ7 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ9 جنيهات.
- الفلفل الألوان بـ23 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
- فاصوليا بـ11 جنيها.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- البسلة بـ12.5 جنيه.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- ورق عنب بـ19 جنيها.
- تفاح إيطالى بـ23 جنيها.
- برتقال بلدى بـ5 جنيهات.
- الفراولة بـ11 جنيها.
- جوافة بـ14 جنيها.