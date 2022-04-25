شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء حارة على القاهرة شديدة الحرارة جنوبا ونتوقع سقوط أمطار بحلايب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن الأجواء تظل حارة علي شمال البلاد والقاهرة الكبرى نهارا وشديدة الحرارة علي جنوب الصعيد ومائلة للبرودة ليلا علي كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتكون السحب نتيجة الحمل الحراري علي مناطق من جنوب سيناء عند سانت كاترين وجنوب البلاد عند حلايب وشلاتين قد يصاحبها سقوط الأمطار.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 27 درجة والصغرى 09 .