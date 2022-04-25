شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توفير سلع بـ3 مليارات جنيه شهريا لأصحاب البطاقات.. والمخزون يكفى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لاستعراض الأعمال الخاصة بالسنة المالية المنتهية في 30-6-2021 ، بحضور أعضاء الجمعية العامة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .

واستعرض المصيلحى التقرير السنوى المقدم من اللواء أحمد حسنين عبد العزيز العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذى يتضمن تقريراً موجزاً عن نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة وأهم الإنجازات عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2021، مقارن بفعلى 2019/2020 وهدف 2020/2021.

وأشار اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى حجم الأعمال والإنجازات التى تحققت بالفعل فى كافة مجالات وأوجه نشاط الشركة القابضة وشركاتها التابعة وخطط التطوير التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها أيضا، فضلا عن جهود الشركة فى دعم الشركات التابعة وضخ مزيد من الاستثمارات بما يعود بالنفع على المستهلك المصري.

وأن جهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال الفترة الماضية تمت تحت قيادة ورعاية الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقامت الشركة القابضة بالتعاون مع وزارة التموين بتوفير السلع الغذائية اللازمة للمنظومة التموينية بما قيمته 36 مليار جنيه (بمعدل 3 مليار جنيه شهريا) لصرفها لأصحاب بطاقات التموين مع انتظام عمليات التوريد وتوفير الكميات المطلوبة لتلبية الاحتياجات دون حدوث أى أزمات أو اختناقات، والعمل على توفير مخزون إسترتيجى من السلع الأساسية بكميات تكفى لمدة من 3 ـ 6 شهور، كما تم الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة فى مجال تجارة السلع الغذائية.

كذلك إمداد عدد 7000 منفذ تابع لمشروع جمعيتى فى عدد 27 محافظة بكافة السلع الغذائية المطلوبة بصفة شهرية والاشتراك فى معارض أهلا مدارس، أهلا رمضان والشوادر الخاصة بالمعرض فى جميع محافظات الجمهورية وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين.

كما تم إمداد عدد 264 سيارة ( سعة 1.5 طن ، 5 طن ) لمشروع تحيا مصر فى عدد 20 محافظة بسلع ( اللحوم ، الدواجن ، الاسماك ، الخضروات المجمدة) كدلك تم افتتاح مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة بعد تطويره بتكلفة بلغت نحو 70 مليون جنيه مع تدعيمه بأحدث الأجهزة المعملية فى هذا المجال وتم تأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية.

بالنسبة لإعادة هيكلة شركات الزيوت والمنظفات، سيتم إقامة مصانع لتكرير وتعبئة واستخلاص الزيوت بالإضافة إلى المجمع الصناعى بسوهاج ومصنع للمنظفات بمدينة العامرية.

وفى ضوء توجيهات معالى الوزير نحو قيام الشركة القابضة باعتبارها أحد اهم أذرع الدولة فى مجال السلع الغذائية وذلك للتدخل فى حل ازمة عدم توافر الكميات اللازمة من السكر للشركات الصناعية حتى لا تتوقف عجلة الانتاج وتوفيرها بأسعار مناسبة فى ظل الارتفاع الكبير بالاسعار المتداولة بالأسواق تم تأسيس شركة مساهمة مصرية سودانية بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة الإتجاهات المحدودة السودانية وشركة جنوب الوادى للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وذلك بهدف تنمية وتطوير كافة أوجه التعاون فى النشاط الغذائى والزراعى والتجارى تصديرا وإستيرادا.

وقدم وزير التموين الشكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية وأعضاء مجلس إدارتها على ما بذلوه من أعمال رغم الظروف التى واجهتها وتواجهها كافة بلدان العالم نتيجة جائحة كورونا وما سببته من آثار سلبية على الإقتصاد العالمى فإن ذلك لم يشعر به المواطن المصرى من نقص أى سلعة أو زيادة أسعارها وإتضح ذلك خلال شهر رمضان المعظم واستعدادات وزارة التموين والشركة القابضة لاستقبال عيد الفطر والاضحى المبارك، دون أى شكوى على مستوى الجمهورية نتيجة للجهود التى قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ـ بالمتابعة الميدانية اليومية لتوفر السلع بأفرع البيع بكميات كبيرة وبأسعار عادله.