شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تقدم 15 نصيحة لجميع المسافرين إلى الإمارات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح التقرير تقديم مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي 15 نصيحة لجميع المسافرين إلى دولة الإمارات لمتابعتها قبل مجيئهم إلى الدولة، ويشير إلى أن الأجانب الذين يرغبون في القدوم إلى الدولة للعمل أو الزيارة أو الاستثمار أو الإقامة قد يتعرضون للاحتيال سواء في الداخل، وعقود العمل أو تأشيرات الدخول.

وأوضحت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى أن الـ 15 نصيحة تتمثل في أنه في حال عرض شخص ما وظيفة في الإمارات لمن يرغب في القدوم إلى الدولة ، فعليه تقديم عرض عمل صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين وإذن دخول لاستكمال إجراءات عقد العمل، وتصريح الإقامة ، مع التأكيد على أهمية معرفة أن تصريح الدخول الذي يتم إصداره لغرض السياحة أو الزيارة.

ولا يمنح الشخص الحق في العمل داخل الدولة ، وإذا عمل الزائر بعد دخوله بتأشيرة سياحة أو زيارة ، فيمكن تغريمه وتحميله المسؤولية القانونية.

كما تتمثل في أنه في حالة عرض الوظيفة على شخص ما في الدولة ، فيجب عليه تقديم عرض عمل صادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة ويجب أن يوقعه المدير المسؤول ، ويمكن للأفراد التحقق من صحة عرض العمل من خلال سفارة الإمارات من البلد الذي أتوا منه ، ويمكن استخدام رقم عرض العمل للتحقق من الوضع القانوني لصاحب العمل من خلال موقع الوزارة (الخدمات المرجعية - حالة الطلب).

وأضافت أنه بعد التوقيع على عرض العمل سيرسل لك صاحب العمل تصريح دخول إلكتروني لغرض العمل حتى تتمكن من دخول الدولة ، وتجدر الإشارة إلى أن الكفيل (صاحب العمل) هو المسؤول عن دفع كافة التكاليف. عملية التوظيف وفقًا لقانون العمل الإماراتي ، وكذلك التأكد من أن الشركة لديها وجود قانوني وقائمة حيث يمكنك العثور على اسم الشركة باللغتين الإنجليزية والعربية على موقع السجل الاقتصادي الوطني ووزارة الاقتصاد. والحصول على تفاصيل الشركة.

وأشارت إلى أنه إذا كان لدى أي شخص أسئلة بخصوص عقود العمل والتوظيف في دولة الإمارات ، فيمكنه التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين على الرقم 0097168027666 أو البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر خدمة الدردشة الفورية ، وإذا تم الحصول على تأشيرة تصريح دخول صادر في دبي ، يمكن التحقق منه من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون المقيمين والأجانب ، وكذلك التأشيرات / تصاريح الدخول الصادرة في أبو ظبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة ، يمكنك التحقق من صحتها من خلال المنصة الإلكترونية للقنوات الإلكترونية المرتبطة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وأكدت الحكومة الرقمية أن تصاريح دخول السياحة تصدرها شركات الطيران الإماراتية الحالية مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران ، بينما تصدر تصاريح دخول السياحة من قبل الفنادق وشركات السفر. الوكالات المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وتفيد بأنه من أجل تجنب المدفوعات الزائدة ، يجب الاستعلام عن رسوم التأشيرات وتصاريح الدخول الصادرة عن دبي من خلال موقع amer247.com والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. من خلال خدمة الدردشة الفورية على منصة eChannels للمكتب الاتحادي للهوية والجنسية.

وشددت علي أنه لا يوجد شيء مثل "تأشيرة عمل مجانية" تسمح لأي شخص بالعمل لدى أي شركة ، بل يجب على المرء أن يعمل لدى كفيل أو صاحب العمل الذي أصدر التأشيرة ، ولكن هناك خيار للكفيل لمنح الإذن بذلك، والعمل لدى صاحب عمل آخر بعد موافقة وزارة الموارد ، وأشارت إلى أنه لم يكن من الممكن استكمال إجراءات تأشيرة الإقامة لمن لا يزالون خارج الإمارات ، حيث يجب على مقدم الطلب دخول الدولة بتصريح دخول ساري المفعول والبقاء داخل الدولة حتى استخراج تصريح الإقامة واستكمال الإجراءات.