شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تقرر عقد اختبار إلكترونى تجريبى لأبنائنا المصريين فى الخارج غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر عقد اختبار إلكترونى تجريبى أخير لطلاب أبنائنا فى الخارج بداية من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الثانوى، غدا الثلاثاء 26 أبريل، بكافة الدول وسوف يتم إتاحة الاختبارات الإلكترونية فى تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الدولة المقيم بها الطالب، وذلك تمهيدا لعقد الاختبارات الإلكترونية الخاصة بنهاية العام الدراسى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طرق عقد الامتحانات للطلاب المتقدمين على نظام أبنائنا فى الخارج:

- تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية "صفوف النقل ـ امتحان شهادة إتمام بمرحلة التعليم الأساسي" الكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالوزارة "أسئلة اختيار من متعدد، طبقاً للمواعيد المقررة بالجدول المُعلن الذى يبدأ يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، وفى حالة وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبنائنا في الخارج المدرسة الفنية المتقدمة ش القصر العيني أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة.

- تكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي وفي حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل الإقامة التابع له الطالب.

- الطلاب المقيدين بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة.

- تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة طبقاً لما هو متبع بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.













