شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تعظيم القوة الشاملة للدولة على رأس الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ذكرى تحرير سيناء تتواكب مع قرب نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، متابعا: "شعب مصر العظيم.. في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد.. يأتي تعظيم القوة الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل.. برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في ذكري تحرير سيناء: "ثبت للدولة المصرية يقينا أنه من أراد السلام عليه امتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه"، متابعا: "أتوجه بالتحية والتقدير إلى رجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن.. الذين يستيقظون كل صباح على تجديد عهد الولاء لله والوطن للدفاع عن الأمة التي وضعت الثقة المطلقة فيهم وفى قدرتهم في الحفاظ عليهم".