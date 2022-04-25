شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء تأتى تقديرا لا ينقضى مع تقادم الزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاحتفال بذكري تحرير سيناء يأتي متواكبا مع عيد القيامة المجيد، الذي يحتفل به الأخوة المسيحيون، متابعا: وأننى إذ اغتنم هذه المناسبة لأكرر لهم التهنئة للاحتفالات بأعيادهم".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أن ذكرى 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء تأتى تقديرا لا ينقضى مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال، وينظرون إليها على أنها درة التاج المصرية ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة.