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الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء تأتى تقديرا لا ينقضى مع تقادم الزمن

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الاحتفال بذكري تحرير سيناء يأتي متواكبا مع عيد القيامة المجيد، الذي يحتفل به الأخوة المسيحيون، متابعا: وأننى إذ اغتنم هذه المناسبة لأكرر لهم التهنئة للاحتفالات بأعيادهم".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أن ذكرى 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء تأتى تقديرا لا ينقضى مع تقادم الزمن وتعاقب الأجيال، وينظرون إليها على أنها درة التاج المصرية ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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