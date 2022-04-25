شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 2 بعد إطلاق شرطة فرنسا النار على سيارة حاولت الاصطدام بدورية شرطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق عناصر فى الشرطة الفرنسية النار على سيارة حاولت الاصطدام بهم فى وسط العاصمة الفرنسية باريس، ما أسفر عن مقتل اثنين كانا بداخلها وإصابة ثالث.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، أنه استنادا إلى العناصر الأولى التي تم جمعها، كانت المركبة تسير في الاتجاه الخاطئ عندما أراد الشرطيون السيطرة عليها واتجهت السيارة بعد ذلك نحو العناصر الذين استخدموا سلاحهم.. موضحا أن قوة كبيرة من الشرطة انتشرت في مكان الواقعة في قلب العاصمة.

وأضاف الراديو أن هذه الوقائع حدثت عند جسر "نوف" في وسط باريس، وقبل ساعات قليلة من ذلك كان نحو 2000 من أنصار الرئيس الفرنسي الفائز في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية "إيمانويل ماكرون" يحتفلون بفوزه في ساحة "شان دو مارس" الواقعة على بعد نحو كيلومترين.

ومن جانبها، توجهت المدعية العامة في باريس "لور بيكو" إلى مكان الحادث وأمرت بفتح تحقيق في الواقعة.