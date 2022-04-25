حج الجمعيات الأهلية.. طرق توزيع حصص الجمعيات ومرافق لكل 44 حاجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت بوابة الحجاج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي طرق وآليات توزيع حصص الجمعيات الأهلية بكال محافظة بالنسبة لحج الجمعيات الأهلية.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي أمس الأحد 24 أبريل 2022 فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443 هـ -2022 م، حيث يستمر فتح باب التقديم حتى يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022.

وبحسب بوابة الحجاج يتم توزيع حصة الجمعيات بكل محافظة وفقا لنسبة عدد الطلبات بكل محافظة لإجمالي عدد الطلبات.

وحددت البوابة البعثة الإشرافية المرافقة للحجاج بمعدل مشرف لكل 44 حاجا بحد أقصى.

ويتم تسجيل طلبات الحج المستوفاة على برنامج معلومات بوابة الحج الموحدة علما بأنه لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحة أو قرعة وزارة الداخلية حيث يسجل بالبوابة الطلب الأول المسجل على البوابة ولا يسمح بتسجيله مرة أخرى لذلك يراعى التنبيه على المواطنين بذلك والتسجيل يتم بموجب بطاقة الرقم القومي التي يجب أن تكون سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

وتكون إعلان النتائج النهائية من خلال قرعة إلكترونية علنية تُجرى مركزيا برعاية وزارة التضامن الاجتماعي على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة وتعلن نتائج القرعة على موقع الوزارة والمؤسسة الإلكتروني وتنشر بالمديرية والإدارات الاجتماعية.

ويلتزم العضو بعد فوزه بالقرعة بالخضوع لكشف طبي من خلال المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة بكل محافظة ويتحمل تكاليفها الحاج ويقدم التقرير لمديرية التضامن الاجتماعي ويثبت فيها الحالة الصحية للمرشح ومدى قدرته على أداء المناسك من عدمه ويحق استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء المناسك حرصا على سلامتها وسلامة الحجاج المرافقين.

ويلتزم الحاج الفائز بالتوقيع على عقد رحلة الحج المتضمن حقوق وواجبات والتزامات كل طرف.

ويلتزم الحاج الفائز بالسداد خلال أسبوع من اليوم التالي لإجراء القرعة وإلا حل محله الذي عليه الدور في قائمة الاحتياطي بالإدارة الاجتماعية على الترتيب دون مهلة إضافية

يقوم الحاج بإيداع تكلفة الرحلة وفقا للأسعار المحددة والمعلن عنها من المؤسسة في حينه وذلك وفقاً لطريقة السداد التي تحددها المؤسسة مع عدم إجراء التحويلات البنكية

يتم تسليم المديرية أصل قسيمة الإيداع الدالة على السداد خلال 48 ساعة من السداد كحد أقصى مع الاحتفاظ بصورة ضوئية منها معتمدة ومختومة من المديرية ويتم تسجيل رقم القسيمة بالسجل الخاص وقيمتها على الحاسب الآلي.

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